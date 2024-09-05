5 Eyl 2024 12:27
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News ID: 85587832
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İran, ABD'nin Venezuela Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılan uçağa el koyma girişimini kınadı

5 Eyl 2024 12:27
News ID: 85587832
İran, ABD'nin Venezuela Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılan uçağa el koyma girişimini kınadı

Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bu eylemin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Kenani, ABD'nin bu son hamlesinin devletlerin mal varlıklarının dokunulmazlığı ve uluslararası havacılık hukuku, özellikle de Chicago Sözleşmesi kurallarına aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu tür tek taraflı zorlayıcı eylemlerin hava sahasında kaos yaratıp hava güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Kenani, Venezuela halkına ait kamu mallarını koruma ve geri alma çabalarında Venezuela hükümetine destek verdiklerini belirterek, ABD’nin tek taraflı yaptırımlarına karşı ülkeler arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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