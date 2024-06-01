Hamas: Kalıcı ateşkesi ve İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini memnuniyetle karşılıyoruz

Hamas hareketi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de ateşkes yönünde açıkladığı plana yanıt olarak Cuma gecesi yaptığı açıklamada "Bu hareket, savaşın kalıcı olarak durdurulmasına ve Siyonist ordunun Gazze'den tamamen çekilmesine yol açacak her türlü planı memnuniyetle karşılıyor." ifadelerini kullandı.

Hamas açıklamasında "Biz hareket olarak, ABD Başkanı Joe Biden'ın kalıcı ateşkes, işgalci güçlerin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, bu şeridin yeniden inşası ve esir değişimi çağrısında bulunan bugünkü konuşmasının içeriğine olumlu bakıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Hamas hareketi ayrıca " Amerika'nın bu pozisyonunun ve Gazze'ye karşı savaşın durdurulması gerektiğine dair bölgesel ve uluslararası düzeyde yaratılan inancın, Filistin Mücahid milletinin efsanevi istikrarının ve onun kahramanca direnişinin bir sonucu olduğuna inanıyoruz." dedi.

Daha önce Gazze'deki savaşa ilişkin konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Siyonist rejimin Katar üzerinden Hamas'a gönderilen yeni bir ateşkes önerdiğini bildirmiş ve"İsrail'in yeni önerisi kalıcı ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılması için bir yol haritasıdır." demişti.

Biden, İsrail'de bazı kesimlerin bu plana karşı çıkacağını bildiğini belirterek" Bu gerçekten belirleyici bir an. Hamas'ın bu anlaşmayı yerine getirmesi gerekiyor. Hamas'ın başlattığı savaşı bitirmenin zamanı geldi. " ifadelerini kullandı.

Biden yaklaşık bir saat önce sosyal medya platform X üzerinden yaptığı paylaşımda, Siyonist rejimin Hamas'a devredildiğini iddia ettiği 3 aşamalı ateşkes planının ayrıntılarını yayınladı.

Anlaşmanın birinci aşaması, tam ateşkes, İsrail askerlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesi, bazı tutukluların serbest bırakılması ve ayrıca ölen Siyonist esirlerin naaşlarının teslim edilmesi, Filistinli sivillerin Gazze'deki evlerine dönmesi ve İsrail askerlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesi ve insani yardımın artırılması maddelerini içeriyor.

İkinci aşama, düşmanlıkların kalıcı olarak sona erdirilmesini, kalan esirlerin serbest bırakılması için etkileşimi ve Siyonist ordusunun Gazze'den çekilmesini içeriyor.

Üçüncü aşama ise, Gazze'nin yeniden imar edilmesi ve esirlerin cenazelerinin ailelerine teslim edilmesine yönelik ana planı içeriyor.