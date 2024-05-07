Emir Abdullahiyan: İran ile UAEA arasındaki işbirliği ABD'nin tutumundan etkilenmemeli

İRNA'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsfahan kentinde düzenlenecek 1. Uluslararası Nükleer Konferansı'na katılmak üzere Tahran’a gelen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'yi kabul etti.

Emir Abdullahiyan bu görüşmede, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) konumu ve rolüne değinerek, "Ajans Genel Müdürü olarak tarafsız ve profesyonel duruşunuz, İran ile Ajans arasındaki işbirliğine etkin yardımın yanı sıra, bölgede sürdürülebilir güvenlik ve istikrarın geri gelmesinde de etkili olabilir" dedi.

Emir Abdullahiyan, İran silahlı kuvvetlerinin Siyonist Rejim'e karşı gerçekleştirdiği "Gerçek Vaat" operasyonunun boyutlarını anlatarak, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin eylemsizliği nedeniyle Siyonist Rejim'i cezalandırmak için İran İslam Cumhuriyeti'ne hukuka dayalı meşru savunma hakkını kullanmaktan başka bir seçenek kalmamıştı." ifadelerini kullandı.

Emir Abdullahiyan, Siyonist yetkililerin nükleer bomba kullanma yönündeki bazı sözlerinin bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik açık bir tehdit olduğunu belirterek, "Nükleer silah deposuna sahip Siyonist Rejim yetkililerinin bu tür tehlikeli açıklamaları karşısında UAEA'ya çok önemli görevler düşüyor" diye konuştu.