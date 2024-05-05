ABD'nin Michigan Üniversitesi'nde savaş karşıtı gösteri düzenlendi

Michigan Üniversitesi’nin yıllık mezuniyet töreni sırasında Filistin’e destek veren protestocular Gazze’deki savaşı protesto etti, Filistin bayrağını yükseltti ve savaş karşıtı sloganlar attı.

Protestocuların taşıdığı pankartlardan birinde “Gazze’de hiçbir üniversite kalmadı” ifadesi yer aldı.

Washington Times’a göre, son haftalarda ABD üniversitelerinde Gazze’deki savaşı protesto eden bir öğrenci hareketi başladı ve bu hareket, son yüzyılda görülen hiçbir harekete benzemiyor. Polisin protesto eden öğrencilere karşı gösterdiği sert tepki medyanın dikkatini çekiyor.

Amerikan haber ajansı Associated Press de 47 üniversite kampüsünde 2 bin 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi.