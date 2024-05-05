Beşar Esad'dan "Filistin ve direnişe desteğimiz tam" mesajı

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Suriye'nin direnişe yönelik tutumunun giderek sağlamlaştığına dikkat çekerek, ülkesinin Filistinlilere tam destek verdiğini vurguladı.

Beşar Esad, Suriye'nin yaşadığı şartlara rağmen ülkesinin Filistin meselesindeki duruşunun istikrarına ve direnişine vurgu yaptı.

Suriye'nin Filistin meselesindeki tutumunun 1948'den bu yana (sahte İsrail rejiminin kurulması) değişmediğine işaret eden Esad, ülkesinin içinde bulunduğu şartlara rağmen Filistin'e destek konusunda asla tereddüt etmediğini ifade etti.

Suriye Devlet Başkanı Esad, Filistinlilere destek veya Siyonist rejime karşı direniş yönünde her türlü adımı atmaktan çekinmeyeceğini açıkladı.