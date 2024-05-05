5 May 2024 11:39
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News ID: 85466331
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Beşar Esad'dan "Filistin ve direnişe desteğimiz tam" mesajı

5 May 2024 11:39
News ID: 85466331
Beşar Esad'dan "Filistin ve direnişe desteğimiz tam" mesajı

Tahran, İRNA - Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Filistin ve direnişe tam destek vurgusu yaparak, Şam'ın direnişe yönelik tutumunun değişmeyeceğini, daha da kararlı bir şekilde devam edeceğini açıkladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Suriye'nin direnişe yönelik tutumunun giderek sağlamlaştığına dikkat çekerek, ülkesinin Filistinlilere tam destek verdiğini vurguladı.

Beşar Esad, Suriye'nin yaşadığı şartlara rağmen ülkesinin Filistin meselesindeki duruşunun istikrarına ve direnişine vurgu yaptı.

Suriye'nin Filistin meselesindeki tutumunun 1948'den bu yana (sahte İsrail rejiminin kurulması) değişmediğine işaret eden Esad, ülkesinin içinde bulunduğu şartlara rağmen Filistin'e destek konusunda asla tereddüt etmediğini ifade etti.

Suriye Devlet Başkanı Esad, Filistinlilere destek veya Siyonist rejime karşı direniş yönünde her türlü adımı atmaktan çekinmeyeceğini açıkladı.

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