7 Haz 2022 12:27
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Turistler dünyanın en büyük kerpiç binasında konaklıyor

Turistler dünyanın en büyük kerpiç binasında konaklıyor

Kirman, İRNA- Özel sektörün katılımıyla Arg- Bem'in içindeki 10 ev restore edilerek yerli ve yabancı turistlerin dünyanın en büyük kerpiç binasında konaklamasına imzan sağlanacak.

Bem Dünya Mirası Sitesi Müdürü Muhsin Kasımi, özel sektörün katılımıyla Arg- Bem'in içindeki 10 evin restore edilerek yerli ve yabancı turistlerin dünyanın en büyük kerpiç binasında konaklamasına imzan sağlanacağını duyurdu.

Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımi, ''Bu planlar kapsamında projenin yüzde 70'lik kısmı dünya mirası tarafından, kalan yüzde 30'uysa özel sektörce finanse edilecek'' diye belirtti.

Kasım konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Sultan Evi, Ordu Komutanı Evi ve Yahudiler Evi, restore edilecek 10 proejelerden bazıları. Bunlar şu an büyük iç mekana sahip olmadıkları nedeniyle turistlerin konaklamasına hazır değil ve bu yüzden turistlerin uğrak noktası haline gelmesi için restore projesi kapsamına alınmışlardır.

Arg-ı Bem'in altın yılları

Bu dünya mirası sitesinin ana görevi, Arg-ı Bem'i restore etmektir. 2022 ve 2023 yılları Arg-ı Bem'in altın yılları olabilir. Hükümet Ahırı ve ahırın güneydoğusundaki kule, Arg-ı Bem'in en yüksek ve en güzel kulesidir. Bu iki bina da uzmanların ve arkeologların çalışmasıyla Ekim ayına kadar restore işlerini bitirecek''.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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