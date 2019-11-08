Erk-i Bem dünyanın en büyük kerpiç yapısı

Bem, IRNA- Kerman ilinin Bem kentinde bulunan Erk—Bem (Bem Kalesi) 14 sene önce bölgede vuku bulan şiddetli depremde şiddetle zarar gördü ve UNESCO tarafından Tehlikede olan dünya mirası listesinde yer aldı. Kalenin kurtarılması için bir çok ülke katılmakta. Bu kale Milattan önce 5. Yüzyılda yapılmıştır ve 1850 yılına kadar kullanılmaktaydı.
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