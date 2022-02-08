İranlı Kelebek Hastalarının ABD aleyhindeki davası adli tıp aşamasındadır

Basın toplantısı düzenleyene Hodaiyan, Kelebek Hastaları’nın ABD aleyhindeki davasının mahkemesinin Tahran’da düzenlendiğini belirtti.

Hodaiyan, ‘’ Kelebek Hastaları için özel ilaçlar gerekmektedir ve bunşar bir İsviçre firması tarafından üretilmektedir ve ABD’nin ambargolarından dolayı bu ilaçların İran’a girişi mümkün olmadı ve bazı hastalar bundan dolayı hayatlarını kaybetti.’’ dedi.

Hodaiyan, 295 hasta ve yakının ABD’den 30 şahıs ve kurum aleyhinde dava açtığını ve bunlar içinde eski ABD başkanı ve dışişleri bakanlarının olduğunu ve dosyanın adli tıpt aşamasında görüş ve deliller için bulunduğunu söyled.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012