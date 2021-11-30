İranlı Kelebek Hastaları Avukatı, ABD’nin Uluslararası Toplum Oturumunun mahkum edilmesini istedi

295 Kelebek Hastasının avukatlığını yapan Tegeddosi, IRNA’ya yaptığı açıklamada, İnsan Hakları sloganının ABD’nin diğer ülkelerde menfaatlerini ilerletmek için bir araca dönüştüğünü belirtti.

ABD ambargolarının İran vatandaşlarının hayat haklarına büyük ve telafi edilemez etkileri olduğunu ifade eden Tegeddosi, ambargoların ilaç ithalatının durdurulması ve sağlık alt yapısını bozduğunu söyledi.

Tegeddosi bu konuların insan hakları bildirgesi ve bir çok uluslararası sözleşmede vurgulandığını belirterek, ambargolarla ilaç ham madde alımı ve ilaç ithalatı görünürde kapsam dışı görünsede finans kaynaklarının transferinin yasak olmasından dolayı fiilem imkansız olduğunu söyledi.

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2012