Garipabadi'den Fransa ve Almanya'daki iki insan hakları yetkilisine yanıt

Garipabadi twitter hesabında Fransa İnsan Hakları Büyükelçisi ile Almanya İnsan Hakları Komiseri'nin İran'da bir hükümlüye yönelik savunmasına yanıt olarak, 'Bu iki yetkili, bu ülkelerde serbestçe faaliyet gösteren Münafıkların İran'daki kurbanları konusunda da tavır almalı' ifadesini kullandı.

Garipabadi, 'Gerçekten, Alman komiserinin Kazım Darabi'nin kızını Almanya'da ziyaret etmesinin 15 yıldır yasaklanması konusundaki tutumu nedir?' diye ekledi.

Fransız ve Alman büyükelçileri ve insan hakları komiserleri, son günlerde Nargis Muhammadi'nin mahkumiyetine tepki göstererek, derhal serbest bırakılmasını talep etti.

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