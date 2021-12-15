Mahkumlar, insan hakları standartlarına uygun koşullardadır

Cezaevleri Teşkilatı Başkanı ile bir araya gelen Garipabadi, 'Hapishanelerimizde okuryazarlığın geliştirilmesi, yüksek öğrenim ve mesleki eğitim gibi hizmetlerin sunulmasına rağmen, İran'daki hapishanelere bakış, siyasallaşmıştır' diye konuştu.

Mahkumların insan hakları standartlarına uygun koşullarda olduğunu belirten Garipabadi, 'Nerede bir eksiklik tespit edilirse onu gidermeye çalışmalıyız' ifadesini kullandı.

Cezaevleri Teşkilatı'nın yurt dışındaki ilgili kurumlarla uluslararası etkileşimler konusundaki yüksek kapasitesine değinen Garipabadi, 'Deneyim alışverişinde bulunmak ve İran'daki hapishane sistemini tanıtmak için bu etkileşimleri genişletmemiz gerekiyor' diye açıkladı.

Hükümlü değişimi çerçevesi dahil olmak üzere yurt dışındaki İranlı mahkumların ve İran'daki yabancı mahkumların takası konusunun önemine dikkati çeken Garipabadi, bazı tutukluların da çeşitli nedenlerle cezaevinde öldüklerini, ancak bu olayların dikkatlice araştırılıp düşmanların propagandalarının boşa çıkarılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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