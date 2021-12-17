İram: BM insan hakları kararı siyasi saiklere dayanmaktadır

İnsan haklarının özellikle İran İslam Cumhuriyeti gibi bir ülke için çok kutsal bir olgu olduğunu dile getiren Garipabadi 'İslami ilkeler bağlamında halkın hakları veya hakkünnas diye bir ilke mevcuttur' diye belirtti.

İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın ulusun haklarını açıkça tanımladığını belirterek, 'İran İslam Cumhuriyeti sadece ülke içinde değil, bütün dünya halkları için insan hakları savnucusudur' diye konuştu.

Bazı Batılı ülkelerin İran İslam Cumhuriyeti'ni insan hakları karşıtı olarak tanıtma çabalarına değinen Garipabadi, 'Bu meselenin hiçbir temeli yoktur ve gerçeklikten tamamen uzaktır. Ne yazık ki insan hakları artık siyasallaştırılmıştır ve bunun için bir araç olarak görülmektedir' ifaesini kullandı.

Garipabadi, 'Demokrasi ve seçim kokusu almayan bazı ülkeler var, ancak bu Batılı ortaklar görünüşte insan hakları savunucuları oldukları için herhangi bir eleştiri, çözüm veya raporlama mekanizmasından muaftırlar' diye ekledi.

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