Emir Abdullahiyan, İran’ın Irak’ta demokratik sürece verdiği desteği yineledi

Emir Abdullahiyan, İran’ın tüm alanlarda Irak ile ilişkilerini geliştirmek istediğini ve iki ülke arasında vize rejimini kaldırmaya hazır olduğunu belirterek, taraflar arasındaki bir çok ticari ve ekonomik kapasitelerin kullanılmadığını fakat daha önce anlaşma sağlanan projelerin uygulanması ile kısa sürede ilişkilerin düzeyinin arttırılabileceğini söyledi.

General Kasımi ve Ebumehdi Elmühendis’in şehit edilmelerine değinen Emir Abdullahiyan, İran-Irak arasında oluşturulan adli komite ile birlikte bu olayın amirleri ve faillerinin cezalandırılması için daha ciddi adımlar atılması temennisinde bulundu.

Hüseyin de İran’ın verdiği tüm desteklere teşekkür ederek, ülkesinin özellikle ticari ve ekonomik alanlarda İran ile ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Taraflar görüşmede Afganistan, nükleer müzakereler, terörizmle ve IŞİD ile Irak ve Suriye’de mücadele konularını masaya yatırdılar.

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2012