Ayetullah Reyisi: İran, her zaman Irak’ta güçlü meclis ve devlet istemektedir

Cumhurbaşkanı Reyisi, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüeyin ile yaptığı görüşmede, ‘’ Tüm demokratik seçimlerde itirazlar olabilir ve önemli olan hem itirazlar hem de onları incelemeler yasal süreçlerde olmasıdır. ‘’ dedi.

Irak’ta her türlü istikrarsızlığın İran’daki istikrarsızlık gibi gördüklerini belirten Ayetullah Reyisi, Irak’ta istikrarsızlık ve güvenliği tehdit etmek kabul edilemezdir ve İran’ın ilkesel politikası Irak’ta barış, istikrar ve hükümeti desteklemek olduğunu söyledi.

ABD güçlerinin Irak’tan çıkmasına değinen Ayetullah Reyisi, ‘’ Bu başarı Irak milleti ve yetkililerinin direnişi sayesinde olmuştur zira ABD güçleri nereye asker gönderdiyse eğer direnişle karşılaşmadıysa oradan çıkmamaktadır. ‘’ dedi.

İran ve Irak ilişkilerinin dostluk ve derin dini, itikadi, tarihi ve kültürel bağlara dayalı olduğunu ifade eden Ruhani, bu ilişkilerin ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde özel ilişkiler olduğunu ve ilişkilerin artmasının iki ülke ve bölgenin yararına olduğunu söyledi.

Fuat Hüseyin de İran’ın ülkesinin istikrar ve güvenliği yönündeki desteğine teşekkür ederek, İran’ın bu politikasının her zaman Irak devleti ve milleti tarafından desteklendiğini söyledi.

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