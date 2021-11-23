23 Kas 2021 19:26
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Reyisi: İbrahimi dinlerin ortak noktaları birlik ve beraberliğinize sebep oluyor

Reyisi: İbrahimi dinlerin ortak noktaları birlik ve beraberliğinize sebep oluyor

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reyisi, ilahi dinlerin birlik ve beraberliğe sebep olduğunu söyledi.

Vatikan’ın yeni Tahran Büyükelçisi Andeji Yüzoviç’in güven mektubunu kabul töreninde konuşan Reyisi, günümüzde Allah ve Maneviyat’a dikkat etmenin insanlı için gerekli olduğunu belirtti.

Ayetullah Reyisi, ‘’ Bugün dünyada zulüm yapanlar eğer Mesih as. Öğretilerini dikkate alırlarsa zulüm işlemezler ve Vatikan bu yönde faal rol ifa edebilir.

Reyisi, görüşlerin yakınlaşması için Hristiyanlık ve İslamiyet öğretilerinin bilimsel olarak tartışması gerektiğini söyledi.

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