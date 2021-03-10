Mumini: İran’ın uyuşturucu ile mücadelede önemli uygulamaları vardır

Mumini, Tahran’da mukim siyasi temsilcilerle yaptığı görüşmede, bölge ve dünyadaki uyuşturucunun ekim, üretim, kaçak ve kullanımının kaygı verici bir süreç izlediğini belirterek, bu sürecin durdurulmasını tüm ülkelerin ciddi azmini gerektiğini söyledi.

Mumini, Afganistan’da uyuşturucu üretim ve ekiminin kontrolünde başarı sağlanmadığını ifade ederek, o bölgedeki haşhaş ekimi ve eroin üretiminin devam ettiğini söyledi.

Mumini, uyuşturucu üretiminin devamının kaçakçıların faaliyetlerinin devamı ve bunun kötü sonuçları anlamına geldiğini ifade ederek, son 30 yılda uyuşturucu ile mücadelede İran’ın maddi ve manevi büyük hasarlar gördüğünü söyledi.

Mumini, geçen sene İran’da 1150 ton çeşitli uyuşturucu maddelerin elle geçirildiğini belirterek, bu rakamın bir önceki rakama göre yüze 41 artış gösterdiğini söyledi.

Mumini, geçen sene 920 ton esrar, 31 ton eroin, 27 ton morfin ve 20 tonu aşkın metamfetamin ele geçirildiğini ve bu mücadelede 10 şehit verildiğini söyledi.

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2012