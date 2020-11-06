6 Kas 2020 18:52
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News Code: 84100747
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Amir Abdullahiyan: İslam dünyası Batı Şeria’nın ilhakına izin vermeyecektir

Amir Abdullahiyan: İslam dünyası Batı Şeria’nın ilhakına izin vermeyecektir

Tahran, IRNA- Filistin İntifadasını Destekleyen Uluslararası Konferansın Genel Sekreteri Hüseyin Emir Abdullahiyan, Filistin direnişi ve İslam ümmetinin işgal altındaki Filistin’in tüm topraklarını kurtaracağını ve Batı Şeria’nın ilhakına izin vermeyeceğini söyledi.

Siyonist rejimmin Batı Şeria’nın şehirleri ve köylerini ilhak uygulamalarına değinen Abdullaiyan, bu uygulamaların tamamının uluslararası kurallar ve bildirilere karşı olduğunu ve Siyonistler tarafından utanmaz ve küstahça bir tecavüz olduğunu ve bazı Arap ülkelerinin hiyaneti sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Siyonnist rejime dostlık eli veren Arap ülkelerinin bu cinayetlerde ortak olduklarını ifade eden Emir Abdullahiyan, İslam ülkelerinin meclislerinden, STK’larda ve uluslararası kurumlardan siyonistlerin tecavüzlerini mahhkum etmelerini istedi.

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