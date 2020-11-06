Amir Abdullahiyan: İslam dünyası Batı Şeria’nın ilhakına izin vermeyecektir

Siyonist rejimmin Batı Şeria’nın şehirleri ve köylerini ilhak uygulamalarına değinen Abdullaiyan, bu uygulamaların tamamının uluslararası kurallar ve bildirilere karşı olduğunu ve Siyonistler tarafından utanmaz ve küstahça bir tecavüz olduğunu ve bazı Arap ülkelerinin hiyaneti sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Siyonnist rejime dostlık eli veren Arap ülkelerinin bu cinayetlerde ortak olduklarını ifade eden Emir Abdullahiyan, İslam ülkelerinin meclislerinden, STK’larda ve uluslararası kurumlardan siyonistlerin tecavüzlerini mahhkum etmelerini istedi.

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2012