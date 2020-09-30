San Francisco Festivali Ödülü, Şahap Hüseyni ve Mina Vehid'e verildi

İRNA kültür grubunun filmin halkla ilişkilerinden alıntı yaparak yayınladığı habere göre, Şahap Hüseyni, labirant filmiyle 13. San Francisco İran Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu ödülünü, 'Senden Sonra' filmiyle Mina Vahid kazandı.

Senden Sonra'yi, Tahran'da bir gece adı altında birçok yabancı festivalde ödüller kazanan Ferhad Necefi tarafından yapılmış bir film'.

Mina Vehid'in yanı sıra Tirdad Kiayi, İran'da henüz gösteriye çıkmayan bu filmin bir başka oyuncusu.Mina Vehid, kısa süre önce ‘Karamçaleh adlı kısa filmdeki rolüyle Madrid Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Yurtdışındaki ilk bağımsız İran film festivali olarak düzenlenen 13. San Francisco İran Film Festivali, korona virüsü nedeniyle bu yıl 19-25 Eylül tarihleri ​​arasında 20 Eylül - 25 Ekim tarihleri ​​arasında gerçekleşti.

Bu etkinlikte ‘labirent’ filmi oyunculuk ödülünün yanı sıra en iyi film ödülünü, en iyi senaryo ödülünü ve en iyi yönetmen ödülünü kazandı.Farşad Muhammadi ayrıca hepimiz birlikteyiz filmiyle en iyi sinematografi ödülünü kazandı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489