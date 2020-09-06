53 ülke Tahran Uluslararası Animasyon Festivali'ne katılmak için başvuruda bulundu

Tahran,İRNA- İran Çocuk ve Ergenler Düşünsel Gelişimi Enstitüsü Yapım Yardımcısı Muhammedrıza Kerimi Sarimi, 53 ülkenin iki yılda bir düzenlenen Tahran Uluslararası Animasyon Festivali'ne katılmak için kayıt yaptırdığını açıkladı.

Muhammedrıza Kerimi Sarimi, 12.Tahran Uluslararası Animasyon Festivali'ne katılmak için 53 ülkeden 301'den fazla filmin kayıt altına alındığını belirterek, eserlerin gönderiminin 31 Ekim'e kadar devam edeceğini belirtti. 12.Tahran Uluslararası Animasyon Festivali, 28 Şubat 4 Mars 2021 tarihleri ​​arasında 4 bölümünde "Yarışma", "Yarışma Dışı", "Özel Şov" ve Vizyon düzenlenecek. Tahran Uluslararası Animasyon Festivali'nin iki yılda bir büyük uluslararası katılımlarla düzenlenmesi ve kazananlarına değerli ödüllerin sunulması dikkat çekicidir. Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish **9406**9489