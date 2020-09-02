‘Pencerenin Arkasındaki Okyanus’ San Francisco Film Festivalinde gösterime girecek

Bu filmde İran'ın güney adalarında yerel kültürü, otantik güney şarkılarını kullanarak adalarını yabancı turistlere tanıtmak isteyen yaratıcı ama yoksul çocukların hikayesi anlatılmaktadır. Dikkat çeken nokta şudur ki San Francisco Festivali'nin yarışma bölümünde yetişkin yaş kategorisine her yıl dünyanın dört bir yanından farklı eserler koymakta ve bu yıl bu filmin seçilmesiyle bir şekilde seçilen yapısını değiştirmiş ve güney İran'ın çocuklarına ilgi göstermiştir.

Babek Nebizade'nin yönettiği Pencerenin Arkasındaki Okyanus filminin 19 Eylül 2020 San Francisco İran Film Festivali'nin (IFF) çocuk filmleri yarışması bölümünde gösterilmesi planlanıyor.

Bu film etkinliği, 2008 yılında kurulan ve İranlı film yapımcıları tarafından veya İran hakkında yapılan filmleri gösteren, İran dışındaki ilk bağımsız İran film festivalidir.

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