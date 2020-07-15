İran, dünyanın 4. Büyük bal üreticisidir

Arıcılığın sadece bal üretiminde değil, zirai ve bağcılık alanında da önem taşıdığını ifade eden Gaffari, dünyada arıcılığın tarım ürünleri üretimindeki rolünün ispatlandığını söyledi.

Gaffari, arıcılığın hayvanların kullandığı yemlerin üretiminde etkili olduğunu ifade ederek bunun da endirekt protein ürünlerin üretiminde etkili olduğunu söyledi.

Gaffari son sayımlara göre 98 bin arı kolonisi ve 10 milyon 600 bin petek mevcut olduğunu ve İran’ın arıcılıkta dünyada 4. Sırada yer aldığını söyledi.

Gaffarı her petekte ortalama 11 kg olduğunu belirterek geçen yıl ülkede 112.500 ton bal, 3 ton ve 300 gram arı sütü, 285 ton polen, 124 ton propolis ve 2220 ton balmumu üretildiğini bildirdi.

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2012