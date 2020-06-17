Rusya, UAEK’dan İran ile ilgili bilgi sızmasının kaygı verici olduğunu bildirdi

Olyanov, video konferans yöntemiyle düzenlenen UAEK yönetim kurulu toplantısında Rusya’nın ciddi olarak raporun sızmasından kaygılı olduğunu bunun kabul edilemez ve yönetim kurulu birliğine darbe indirdiğini söyledi.

Olyanov ayrıca Twitter hesabından attığı bir mesajda, ülkesinin sarsılmaz şekilde Kapsamlı Ortak Eylem Planını (KOEP) desteklediğini belirterek, ‘’UAEK’nın hala hayatına devam etmesi ve Tahran’ın bunu uygulamaya yetecek cesareti olması gerçeği nükleer anlaşmanın ne kadar eşsiz bir anlaşma olduğunu göstermektedir. ‘’ dedi.

Olyanov, Amerika’nın iki İran nükleer tesisi ile ilgili ambargodan muafiyetlerini durdurma kararını eleştirerek, bu merkezlerin faaliyetinin 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararında vurgulandığını ve Amerika’nın yeni kararı ile BM kararına gölge düşürüldüğünü söyledi.

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2012