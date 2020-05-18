İran: Dünya Sağlık Örgütü(WHO) cezayı değil desteği hak ediyor

Video Konferans yöntemiyle 73. Dünya Sağlık Kurulu Toplantısına katılan Nemeki, koronavirüs ile mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaparak, ilaçlar ve aşıya uygun zaman ve fiyatlarla ulaşmanın dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Hükümetler arası sağlık alanında işbirliğine engel uygulama veya politikanın gayrı insani ve sorumsuzca olacağının altını çizen Nemeki, ‘’ Tek taraflı ambargolar, gayrı insani bir engeldir ve ABD İran halkının sağlığını tehlikeye atan ambargolardan dolayı hesap vermeli, ‘’ dedi.

Nemeki, WHO’dan mevcut zor şartlarda ilan ve aşıya ulaşımı engelleyebilecek, İran ve diğer ambargo altındaki ülkelerin ambargolarına müdahale edilmesini istedi.

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2012