Zarif ve Lavrov, ABD'nin nükleer anlaşma ile ilgili planının uygulanamaz olduğunu belirterek reddettiler

Telefonda görüşen Zarif ile Lavrov, Afganistan'daki son siyasi gelişmeleri ve siyasi bir uzlaşma çabaları hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

ABD'nin Nükleer Anlaşma konusundaki son planının evham verici ve imkansız olduğunun altını çizen taraflar, ABD'nin son açıklamalarını şiddetle reddetti.

New York Times gazetesi 27 Mayıs günü, ABD'nin Nükleer Anlaşma uyarınca bu yıl 18 Ekim'de kaldırılacak İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması için yeni bir komplo kurduğunu açıkladı.

Gazete, ‘ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Nükleer Anlaşmaya hala yasal olarak katılmakta olan bir devlet olarak bulunduğunu iddia eden bir proje hazırlamıştır. Ancak bu, 2015 nükleer anlaşmasından sonra BM'nin İran'a karşı yaptırımlarını düzeltmek için bir projedir’ diye yazdı.

Trump defalarca Nükleer Anlaşma'yı kusurlu bir anlaşma olarak nitelendirerek, iki yıl önce bu anlaşmadan çekilerek İran'a yönelik yaptırımları yeniden devre soktu.