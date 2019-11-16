İran'la medya ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz

Geçtiğimiz Çarşamba günü İRNA'yı ziyaret eden Thiebaud, günümüz dünyasında medyanın önemine işaret edererek, 'İRNA ve Fransa Haber Ajansı, kamuoyuna doğru ve güvenilir bilgi aktarma açısındangetekeni yaparak iki ülkeden doğru ve açık bir imajın verilmesine imkan sağlayabilir' dedi.

İRNA'da bulunmasından dolayı memnuniyeti dile getiren Fransız Büyükelçi, 'Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği Basın Müşavirliği yetkilileri ile burada bulunmamız, Büyükelçiliği'nin İRNA ile daha yakın iş birliği istediğini gözler önüne sermketedir' ifadesini kullandı.

İran'ın turistik cazibelerine işaret eden Fransa'nın Tahran Büyükelçisi, İran'ın bütün şehirlerini gezmekten mutlululk duyacağına işaretle, 'Mesai yoğunluğu nedeniyle İran'ın dört bir yanına gitme fırsatı yakalamsam da mutlaka bu isteğimi yerine getireceğim' değerlendirmesinde bulundu.

Fransız turistlerin İran kültür ve uygarlığından doğru imaj elde etmeleri için çaba sarfettiklerine değinen Thiebaud, İran'ın yabancı turistler için güvenli bir ülke olarak nitelendirdiklerini ve İran'ın çok taraflılık ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilere saygı duyan bir ülke gördüklerini söyledi.

İran filmlerinin Fransız film festivallerinde gösterime girmesinin Fransa halkının İran kültür, uygarlık ve gerçekliklerine ilgi duyduklarını bir göstergesi olduğunu kaydeden Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Thiebaud, filmlerin halkların birbirini tanımak için bir araç olduğunu ve bu tür iş birliklerine çok önem verdiklerini sözlerine ekledi.