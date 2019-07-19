19 Temmuz 2019 - 14:01
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News Code 83402137
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İran ordusu sözcüsü: Tüm İnsansız Hava Araçlarımız sağlamdır

İran ordusu sözcüsü: Tüm İnsansız Hava Araçlarımız sağlamdır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Ebulfezl Şikarçi, ABD BaşkanıTrump’ın İran’a ait bir İnsansız Hava Aracının (İHA) Amerikan güçleri tarafından düşürüldüğü iddiasını tekzip ederek, İran’a ait tüm İHA’ların sağlam olduklarını bildirdi.

Şikarçı yaptığı açıklamada, ABD Başkanının iddialarının aksine Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazındaki tüm İHA’ları planlanan uçuşları sonrası sağlam şekilde üslerine döndüklerini ve ABD USS Boxer gemisinin İran İHA’larına operasyon düzenlediği yönünde bir rapor alınmadığını söyledi.

Şikarçi, ABD Başkanının sözlerinin Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazında istikrarsızlık yaratmak için söylendiğini belirterek, ‘’İran silahlı kuvvetleri her zaman uluslararası kurallar çerçevesinde, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazını korumasını kanuni görevi olarak görmektedir. ‘’ dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi de Twitter hesabında yaptığı açıklamada, ‘’ "Hürmüz Boğazı'nda ya da başka bir yerde hiçbir İHA kaybetmedik. USS Boxer'ın kendi İHA'sını yanlışlıkla düşürmüş olabileceğinden endişeliyim." dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

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