Tel Aviv’e karşı Hiper-Sesli balistik füze ile operasyon: 2000 km mesafe, 11 dakika 30 saniye

Yahya Seri yaptığı açıklamada, bugün Tel Aviv’e karşı yeni bir hiper-sesli balistik füze kullanıldığını ve bu füzenin hedefine ulaştığını söyledi. Düşman savunma sistemlerinin bu füzeyi engellemekte ve ona karşı koymakta başarısız olduğunu vurguladı.

Seri, füzenin 11 dakika 30 saniye içinde 2040 kilometrelik bir mesafeyi kat ettiğini ve bunun Siyonistlerde korku ve paniğe neden olduğunu ifade etti. 2 milyondan fazla Siyonistin sığınaklara kaçtığını belirten Seri, bu olayın Siyonist düşman tarihinde bir ilk olduğunu ifade etti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, bu operasyonun beşinci aşama çerçevesinde gerçekleştirildiğini ve Yemen Silahlı Kuvvetlerinin füze teknolojisini geliştirme çabalarının bir sonucu olduğunu belirtirken "Bu sayede, Siyonist düşmana karşı mücadelede tüm engellerin ve ABD ile İsrail’in kara ve denizdeki savunma sistemlerinin aşılması hedeflenmiştir." açıklamasında bulundu.

Seri, coğrafi engellerin, ABD ve İngiltere’nin saldırılarının ve casusluk sistemlerinin, Yemen’in Filistin halkını savunma konusundaki dini, insani ve ahlaki görevini yerine getirmesini engelleyemeyeceğini vurguladı. Seri, “Aksa Tufanı operasyonunun birinci yıldönümüne yaklaşırken, Siyonist düşmanın gelecekte daha fazla darbe ve benzersiz operasyon beklemesi gerektiğini ifade etti.

Pazar sabahı haber kaynakları, Tel Aviv yakınlarına bir füzenin isabet ettiğini ve ardından bir yangın çıktığını bildirdi.