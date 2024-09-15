15 Eyl 2024 13:20
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News ID: 85597141
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Siyonistlerin Filistin'deki suçları, Batı'daki insan hakları savunucularının alnında bir utanç vesikasıdır

15 Eyl 2024 13:20
News ID: 85597141
Siyonistlerin Filistin'deki suçları, Batı'daki insan hakları savunucularının alnında bir utanç vesikasıdır

Tahran - IRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Siyonistlerin Filistin'deki savaş suçları, Batı'daki sahte insan hakları savunucularının alnında bir utanç vesikasıdır.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabında paylaştığı bir mesajda, Siyonist rejimin Refah'ta iki Filistinli sivil gence yönelik vahşice düzenlediği insansız hava aracı saldırısında şehit ettiği anın görüntülere işaret ederek "Siyonistler, eğlence için insan öldüren katillerdir!" ifadesini kullandı.

Diplomasi sözcüsü, Siyonistlerin Filistin'deki savaş suçlarının, Batı'daki sahte insan hakları savunucularının alnında bir utanç vesikası olduğunu vurguladı.

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