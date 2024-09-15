Siyonistlerin Filistin'deki suçları, Batı'daki insan hakları savunucularının alnında bir utanç vesikasıdır

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabında paylaştığı bir mesajda, Siyonist rejimin Refah'ta iki Filistinli sivil gence yönelik vahşice düzenlediği insansız hava aracı saldırısında şehit ettiği anın görüntülere işaret ederek "Siyonistler, eğlence için insan öldüren katillerdir!" ifadesini kullandı.
Diplomasi sözcüsü, Siyonistlerin Filistin'deki savaş suçlarının, Batı'daki sahte insan hakları savunucularının alnında bir utanç vesikası olduğunu vurguladı.
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