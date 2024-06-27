27 Haz 2024 16:12
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News ID: 85521863
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Gazze'de şehit sayısı 37.765'e yükseldi

27 Haz 2024 16:12
News ID: 85521863
Gazze'de şehit sayısı 37.765'e yükseldi

Tahran, İRNA - Filistin Sağlık Bakanlığı, Perşembe günü Gazze'deki şehitlerin sayısının 37.765'e yükseldiğini bildirdi.

Şihab Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaparak, Siyonist rejim ordusunun son 24 saat içinde Gazze Şeridi sakinlerine yönelik üç katliam daha gerçekleştirdiğini ve bu saldırılarda 47 Filistinlinin şehit olduğunu, 52 kişinin ise yaralandığını belirtti. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bu bölgedeki Filistinli şehitlerin sayısı 7 Ekim 2023'ten bu yana 37.765'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı ayrıca bu süre zarfında Siyonist rejim saldırıları sonucu 86.429 Filistinlinin yaralandığını ekledi. Buna ek olarak Filistinli kaynaklar, Siyonist rejim saldırılarında şehit olan birçok Filistinlinin hâlâ enkaz altında olduğunu belirtti.

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