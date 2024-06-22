22 Haz 2024 18:58
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News ID: 85516926
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El Sati Kampına yönelik saldırıda en az 42 kişi şehit oldu+ Video

22 Haz 2024 18:58
News ID: 85516926
El Sati Kampına yönelik saldırıda en az 42 kişi şehit oldu+ Video

Tahran, İRNA- Siyonist rejimin Gazze Şeridi’ndeki El Şati Kampına düzenlediği saldırı sonucu en az 42 Filistinli şehit oldu.

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Gazze Şeridi'ndeki hükümet medya ofisi, Siyonist rejimin El Şati Kampı'na düzenlediği saldırı sonucu en az 27 Filistinlinin şehit olduğunu ve onlarca kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Bu rapora göre, kurtarma ekipleri enkaz altında kayıp kişileri arama çalışmalarını sürdürüyor. 

Tıbbi kaynaklar ayrıca Siyonist rejimin Gazze Şehri'nin Tuffah mahallesine düzenlediği saldırıda en az 15 Filistinlinin şehit olduğunu bildirdi.

Hamas Hareketi'nin yaptığı açıklamada, "Siyonist rejim ordusu El Şati kampı, Han Yunus kentinin batısındaki El Mevasi ve Tuffah'ta yeni katliamlar gerçekleştiriyor. Bu suçlar, uluslararası toplumun İsrail’in suçlarını ve ihlallerini durdurmaya zorlamak için daha etkili adımlar atmasını gerektiriyor" ifadeleri kullanıldı.

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