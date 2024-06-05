İran, Rusya ve Çin’den nükleer anlaşma ile ilgili ortak bildiri

İran, Rusya ve Çin’den Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Guvernörler Kurulu toplantısı kapsamında yayınlanan ortak bildiride, “Ülkelerimiz nükleer anlaşmaya sürekli olarak güçlü destek sağlamıştır. Diğer taraflarla birlikte zamanımızı ve çabamızı 2015 yılında nükleer anlaşmanın imzalanmasına ve ardından uygulanmasına yol açan müzakerelere harcadık” ifadelerine yer verildi.

Bildiride ayrıca, “ABD'nin yasa dışı ve tek taraflı olarak anlaşmadan çekildiği 2018 yılından bu yana nükleer anlaşmaya desteğimiz değişmedi ve İran'a tek taraflı yasa dışı yaptırımlar uygulanması ve maksimum baskı politikası uygulanması bu anlaşma için dönüm noktası oldu” ifadeleri yer aldı.

Nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan İran, Rusya ve Çin; Viyana'da 8 tur yapılan müzakerelerde anlaşmanın Ağustos 2022 metnini esas alarak, yeniden uygulanması konusunda anlaşmaya hazır olduklarını açıkladıklarını bildirdi.