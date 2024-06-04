ABD’den Bakıri’nin Tahran-Washington mesaj alışverişine ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri’nin İran ile ABD arasındaki mesaj alışverişinin devam ettiği yönündeki açıklamalarını teyid edip etmediğine dair bir soruya “İran'a mesaj gönderme olanağına sahip olduğumuzu her zaman ilan ettik ve ulusal çıkarlarımız doğrultusunda bunu yaparız.” cevabını verdi.