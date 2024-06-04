4 Haz 2024 11:19
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News ID: 85498659
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ABD’den Bakıri’nin Tahran-Washington mesaj alışverişine ilişkin açıklama

4 Haz 2024 11:19
News ID: 85498659
ABD’den Bakıri’nin Tahran-Washington mesaj alışverişine ilişkin açıklama

New York, İRNA- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri’nin Tahran ile Washington arasındaki mesaj alışverişine ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri’nin İran ile ABD arasındaki mesaj alışverişinin devam ettiği yönündeki açıklamalarını teyid edip etmediğine dair bir soruya “İran'a mesaj gönderme olanağına sahip olduğumuzu her zaman ilan ettik ve ulusal çıkarlarımız doğrultusunda bunu yaparız.” cevabını verdi.

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