Tarihi Harire kenti ICESCO listesine geçecek

İRNA'ya konuşan Kiş Serbest Bölgesi Turizmden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehdi Ediban, "Dünyadaki 55 İslam ülkesi ICESCO'ya üyedir. Kiş adasında bılunan bin yıllık tarihi kent Harire'nin bu organizasyona kaydedilmesi, küresel tescil sürecinin hızlandırılmasında önemli rol oynayacak." dedi.

Bu tarihi kentin küresel tescili için gerekli belgelerin hazırlandığını belirten Mehdi Ediban, "Bu tarihi eseri her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor ve küresel tescili bölgeye yabancı turist çekmede önemli rol oynayacak. Bin yıllık antik kent Harire, Kiş Adası'nın kuzeyinde yer alır ve 1997 yılında İran'ın ulusal anıtlarından biri olarak tescil edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kiş Adası'nın kuzeyinde ve Olimpik spor kompleksinin yanında "Harire" antik kentinin kalıntısı olan 120 hektarlık eserler bulunmaktadır. Bu tarihi kentin alanı, günümüze kadar yapılan arkeolojik kazı sonuçlarına göre, kıyı kompleksi, köşk, hamam, cami, cam atölyesi ve eski su kemerlerinden oluşmaktadır.