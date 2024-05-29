Borrell: Birleşmiş Milletler veto kullanımı nedeniyle felç oldu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün Brüksel'de yaptığı konuşmada, "Bakın Güvenlik Konseyi'nde neler oldu. Anlaşma yok, sadece veto var." dedi.

Borrell, Gazze savaşında AB üyesi ülkelerin veto hakkını kullanmadığını belirterek, "Art arda gelen vetolar nedeniyle BM sistemi felç oldu. Bu vetolar çatışmalara yol açıyor, çatışmalar da can kayıplarına ve güvensizliğin yayılmasına neden oluyor" ifadesini kullandı.

Gazze'deki savaşı uluslararası toplumun en büyük ahlaki sorunu olarak nitelendiren Borrell, savaşın durdurulması için Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.