İran nükleer enerji üretiminde dünya sıralamasında 30. sıraya yükseldi

Enerji Enstitüsü’nün yeni yayımladığı "Dünya Enerji İstatistikleri İncelemesi" raporunda, İran'ın 2023 yılında nükleer enerji üretiminde %1'lik bir artış kaydettiği bildirildi. İran, bu yıl 6.6 teravat saat nükleer enerji üretmiş olup, bu rakam bir önceki yıla göre %1'lik bir artış göstermektedir.

İran'ın nükleer enerji üretimi, 13. hükümet döneminde yaklaşık %5 artış gösterirken, 2020 yılında yani 12. hükümetin son yılında 6.4 teravat saat nükleer enerji üretilmişti.

İran, dünyada nükleer enerji üreten az sayıdaki ülkeler arasındadır. 2023 yılında İran dahil sadece 33 ülke nükleer enerji üretmiştir.

Bu yıl dünyada toplam üretilen nükleer enerji 2737 teravat saat olup, bu rakam bir önceki yıla göre %2.2'lik bir artış göstermiştir.

İran, geçen yıl 6.6 teravat saat nükleer enerji üretimi ile dünya sıralamasında 30. sırada yer aldı.

ABD, nükleer enerjiyi en fazla kullanan ülke konumunda

İran'ın dünya nükleer enerji üretimindeki payı sadece %0.2. Amerika, İran'ın nükleer faaliyetlerine karşı çıkmasına rağmen, dünyadaki nükleer enerjinin %29'unu üreterek en büyük üretici konumunda. Fransa, %12.4 ile Çin'in ardından üçüncü sırada yer alırken, Çin %15.9 ile ikinci sırada bulunmaktadır.

Son dönemde nükleer enerji üreticileri arasına katılan Birleşik Arap Emirlikleri, 2023 yılında 32 teravat saatten fazla nükleer enerji üretmiştir. Bu rakam, bir önceki yıla göre %60'lık bir artış göstermektedir.