Ermenistan da bağımsız Filistin Devleti'ni tanıdı

Fransız Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Ermenistan, Filistin Devleti'ni tanıdığını ilan etti. Bu ülke, Gazze savaşı sürecinde bu kararı alan son ülke olup ve "sivillere yönelik şiddete" karşı olduğunu belirtmiştir.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Gazze'deki felaket boyutundaki insani durumun uluslararası siyasi gündemin ana konularından biri olduğunu ve bir çözüm gerektirdiğini belirtti. Bu açıklamada, Ermenistan Cumhuriyeti'nin sivil altyapıları hedef alan saldırıları ve sivillere yönelik şiddeti kesin bir şekilde kınadığı vurgulandı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulunan kararlarını desteklediğini ifade etti.

Açıklamanın sonunda, Ermenistan Cumhuriyeti'nin yukarıdaki nedenler ve uluslararası hukuka, milletlerin eşitliğine, egemenliğe ve barış içinde bir arada yaşama taahhüdünü onaylayarak Filistin Devleti'ni tanıdığı belirtildi.

Daha önce de İspanya, Slovenya ve İrlanda gibi üç Avrupa ülkesi Filistin Devleti'ni tanımıştı.