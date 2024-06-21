Hamas: Birleşmiş Milletler'in raporu, Siyonist suçları onaylıyor

Filistin'in Şahab Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre, Hamas bu açıklamada, İşgal Altındaki Filistin Toprakları Araştırma Komitesi Başkanı Navi Pillay'ın açıklamalarının, Gazze'deki İsrail işgalci ordusunun suçlarına yüksek düzeyde uluslararası bir kurum tarafından yeni bir onay olduğunu ifade etti. Bu suçların, Filistin halkına karşı soykırım, etnik temizlik ve zorunlu göç dışında hiçbir gerekçesi olmadığını vurguladı.

Açıklamada ayrıca, işgalci rejimin suçlarını belgelemek, kınamak ve uluslararası adaleti sağlamak için uluslararası çabalardan memnuniyet duyduklarını belirtirken, kurban ile celladın eşitlenmesine üzüldüklerini ve işgalci rejimin Filistin direnişine karşı sürekli olarak tekrarladığı ve bağımsız raporlar ve araştırmalarla yalan olduğu kanıtlanmış suçlamaları reddettiklerini ifade etti.

Hamas açıklamanın sonunda, uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler'i ve tüm insan hakları kuruluşlarını, halkımıza karşı işgalci Siyonist rejimin suçlarını durdurmak için çaba göstermeye çağırdı. Bu, bir soykırım suçunu önlemek için toplu bir sorumluluk ve yasal ve ahlaki bir görevdir.

Daha önce, İşgal Altındaki Filistin Toprakları Araştırma Komitesi Başkanı, İsrail rejiminin insanlığa karşı savaş suçlarından sorumlu olduğunu açıklamıştı. Pillay, İsrail rejiminin Filistinlilere karşı katliam, zorunlu göç, aç bırakma ve cinsel şiddet operasyonlarından sorumlu olduğunu belirtmişti.