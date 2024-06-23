Tahran, Asya Diyalog Forumu toplantısında 41 diplomatik heyeti ağırlıyor

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Vekili Ali Bakıri Keni, sosyal medya hesabından "Yarın Tahran'da Asya Diyalog Forumu Bakanlar Toplantısı'na ev sahipliği yapmaktan ve bu toplantıya başkanlık etmekten onur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakıri, toplantıya bakanlar ve uluslararası kuruluşlardan 41 heyetin katılacağını belirtirken bu etkinliğin, Asya ülkeleri arasında işbirliğini güçlendirmek ve Asya'nın çok taraflılık ve kapsayıcılık arzusunu göstermek için bir fırsat olduğunu ifade etti.

Asya Diyalog Forumu üye ülkeleri dışişleri bakanları toplantısının başkanlığı Ekim 2023'ten bu yana İran İslam Cumhuriyeti tarafından yürütülmektedir. 30'dan fazla ülkenin bakan, müsteşar veya ilgili dışişleri bakan yardımcıları ve özel temsilciler düzeyinde katılım göstereceği bu toplantı, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Pazartesi günü resmi toplantı, İran Dışişleri Bakanlığı Vekili Ali Bakıri Keni'nin konuşmasıyla başlayacak.

Asya İşbirliği Diyalog Forumu (ACD) 2002 yılında kurulmuş olup, sekreteryası Kuveyt'te bulunmaktadır. Bu forumun üyeleri arasında İran, Türkiye, Tayland, Endonezya, Malezya, Filipinler, Brunei, Singapur, Kamboçya, Vietnam, Myanmar, Laos, Nepal, Rusya, Japonya, Çin, Moğolistan, Güney Kore, Hindistan, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka, Bhutan, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Filistin, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan yer almaktadır.

İran İslam Cumhuriyeti, Ekim 2023'ten itibaren bir yıl süreyle bu forumun başkanlığını üstlenmiştir. İran başkanlığı süresince, Tahran'da dışişleri bakanları toplantısı, İsfahan'da ticaret odaları başkanları toplantısı ve Yezd'de turizm bakanları konferansı gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.