Asya ülkeleri dışişleri bakanları Tahran’da toplanıyor

Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD) Dışişleri Bakanları Toplantısı 22-23 Haziran tarihleri arasında Tahran’da düzenlenecek. 2023'ten bu yana bu diyaloğun başkanlığını İran üstlenmiş durumda.

İran Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek bu toplantıya dışişleri bakanları, dışişleri bakan yardımcıları, bölgesel kuruluşların genel sekreterleri ve üye ülkelerin özel elçileri düzeyinde 30'dan fazla heyet katılacak.

Üye ülkelerin uzmanları ve üst düzey yöneticileri, bakanlar toplantısının pazartesi günü yapılmasına ilişkin müzakereler konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak üzere görüş alışverişinde bulunacak.

Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD) Dışişleri Bakanları Toplantısı Pazartesi günü İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri’nin konuşmasıyla başlayacak.

Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD) Asya ülkeleri arasında kıtasal planda işbirliğini geliştirmek ve farklı bölgesel örgütler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla 2002 yılında hükümetlerarası bir forum olarak kurulmuştur ve Sekretaryası Kuveyt’tedir. İran, Tayland, Endonezya, Malezya, Filipinler, Brunei, Singapur, Kamboçya, Vietnam, Myanmar, Laos, Nepal, Rusya, Türkiye, Japonya, Çin, Moğolistan, Güney Kore, Hindistan, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka, Butan, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, BAE, Umman, Filistin, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan dahil olmak üzere toplam 35 üyesi bulunmaktadır.