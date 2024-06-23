Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler şiddete dönüştü; üç kişi tutuklandı + Video

Filistin'in SAMA Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Tel Aviv'deki protestocular, İsrail'in esirlerin serbest bırakılması konusunda Hamas ile anlaşmaya varamamasını protesto ederek bu şehrin bazı sokaklarını kapattı.

Habere göre, Tel Aviv'deki Likud ofisinin önünde toplanan İsrailli göstericiler ateş yakarak Netanyahu kabinesinin devrilmesini ve esirlerin Gazze'deki direnişle hemen takas edilmesini talep etti.

Bu bağlamda, İsrail İşçi Partisi lideri Yair Golan, "Polisin bu geceki (Cumartesi) gösterilerdeki şiddeti aşırıydı ve polis memurlarının kendilerine hizmet ettikleri insanların mı yoksa terör destekçisi olan İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in mi olduğunu sorma zamanı geldi." dedi. Golan ayrıca, "Polisin, İsrail'i yok oluşa sürükleyen yozlaşmış ve başarısız bir hükümetin aracı haline gelmesine izin verilmemeli." diye ekledi.

Cumartesi gecesi haber kaynakları, İsrail'in çeşitli şehirlerinde, özellikle Tel Aviv'de, Netanyahu'ya karşı geniş çaplı protestolar düzenlendiğini bildirdi. Tel Aviv, Kudüs, Hayfa, Kayserya, Beer Şeva ve diğer bazı şehirlerde binlerce İsrailli, Netanyahu'ya karşı gösteriler düzenleyerek onun derhal görevden alınmasını ve esirlerin Gazze'deki direnişle takas edilmesini talep etti.

İbranice yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesi, Tel Aviv'deki protesto gösterilerinin 7 Ekim'den bu yana en büyük protesto olduğunu bildirdi.

Öte yandan İbranice yayın yapan Maariv gazetesi de hükümet karşıtı protestoların genişleyeceğini ve Tel Aviv'deki protestocuların Perşembe günü grev yapılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Sonuçsuz ve başarısız bir şekilde Gazze Şeridi'ne saldırmasından yaklaşık 9 ay sonra, İsrail rejimi iç ve dış krizlerinde daha da derinleşiyor. Bu süre zarfında İsrail rejiminin cinayet, katliam, yıkım, savaş suçları, uluslararası hukuk ihlalleri, yardım kuruluşlarının bombalanması ve bu bölgedeki kıtlık ve açlıktan başka bir başarısı olmadı.