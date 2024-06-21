21 Haz 2024 10:43
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News ID: 85515511
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Tahran'daki Kanada Menfaatlerini Koruma Sorumlusu Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

21 Haz 2024 10:43
News ID: 85515511
Tahran'daki Kanada Menfaatlerini Koruma Sorumlusu Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Tahran, İRNA- İslam Devrim Muhafızları'nı terörist olarak tanımlayan düşmanca eylemi sonrasında, Tahran'daki Kanada Menfaatlerini Koruma Sorumlusu Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Kanada hükümetinin İslam Devrim Muhafızları'nı terörist olarak tanımlayan düşmanca eylemi sonrasında, Kanada'nın menfaatlerini koruma sorumluluğunu üstlenen İtalya Büyükelçisi, Amerika Genel Müdürü tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İtalyan Büyükelçi'ye İran'ın, Kanada hükümetinin yasa dışı ve uluslararası hukuka aykırı eylemine karşı güçlü protestosu Kanada menfaatlerini koruma sorumlusuna iletildi. Bu eylemin sonuçları konusunda uyarıda bulunulurken, İran'ın gerekli önlemleri alma ve karşılık verme hakkı vurgulandı.

İtalya Büyükelçisi de konuyu derhal Kanada hükümetine ileteceğini belirtti.

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