Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi

İslam Konseyi'nin 12. dönem başkanlığının ilk seçimi 8 Haziran Salı günü Millet Meclisi'nde halka açık bir toplantıyla yapıldı.
Tahran halkının seçtiği Muhammed Bakır Kalibaf, Kum halkının seçtiği Hüccetü'l-İslam ve'l-Müslimin Mücteba Zulnuri ile Tahran halkının seçtiği Menuçehr Mutaki, Meclis Başkanlığı adaylığını açıkladı.
12. Meclis'in ilk oturumunda 287 oy üzerinden 198 oyla Muhammed Bakır Kalibaf Meclis Başkanı olarak seçildi.
Bu oylamada Zulnuri 60, Mutaki 5 oy alırken, oyların 24'ü geçersiz sayıldı.
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