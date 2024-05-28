28 May 2024 12:32
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News ID: 85492147
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Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi

28 May 2024 12:32
News ID: 85492147
Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi

Tahran, İRNA - İslam Şurası temsilcileri, 12. Meclis'in ilk oturumunda Tahran halkının seçtiği Muhammed Bakır Kalibaf'ı meclis başkanlığına seçti.

İslam Konseyi'nin 12. dönem başkanlığının ilk seçimi 8 Haziran Salı günü Millet Meclisi'nde halka açık bir toplantıyla yapıldı.
Tahran halkının seçtiği Muhammed Bakır Kalibaf, Kum halkının seçtiği Hüccetü'l-İslam ve'l-Müslimin Mücteba Zulnuri ile Tahran halkının seçtiği Menuçehr Mutaki, Meclis Başkanlığı adaylığını açıkladı.

12. Meclis'in ilk oturumunda 287 oy üzerinden 198 oyla Muhammed Bakır Kalibaf Meclis Başkanı olarak seçildi. 

Bu oylamada Zulnuri 60, Mutaki 5 oy alırken, oyların 24'ü geçersiz sayıldı.

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