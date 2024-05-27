İran İslami Şura Meclisi'nde 12. dönem başladı + görüntü

Bugün sabah saatlerinde başlayan törene Yargı Erki Başkanı, Tahran’daki farklı ülkelerin büyükelçileri, geçen dönemlerdeki meclis başkanları, İslam İnkılabı Rehberi’nin Temsilcisi Hüccet-ül İslam Muhammed Mehdi Gülpaygani, kutsal türbe savunucuları şehitlerinin aileleri, 13. Hükümet bakanları, Cumhurbaşkanı vekili katıldı.

Laristan temsilcisi Alaaddin Burucerdi ((yaklaşık 74 yaşında) ve Zahidan temsilcisi Hüseyin Ali Şehriyari (yaklaşık 73 yaşında) sırasıyla yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısı olacak. Ayrıca Anayasa'nın 67. maddesine göre seçilen milletvekilleri görevlerini yerine getirmeleri için yemin edecekler.

Seçilen milletvekilleri ayrıca İran İslam Cumhuriyeti’nin Kurucusu’na saygı ve bağlılık için İmam Humeyni (r.a) Kutsal Türbesi’ni ziyaret edecekler.