26 May 2024 15:39
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News ID: 85490119
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Rusya'dan 15 adet gece görüşlü helikopterin alımına ilişkin detaylar

26 May 2024 15:39
News ID: 85490119
Rusya'dan 15 adet gece görüşlü helikopterin alımına ilişkin detaylar

Tahran, İRNA - Kızılay Arama Kurtarma Teşkilatı Başkanı, Rusya'dan 15 gece görüşlü helikopterin alımına ilişkin anlaşmanın ayrıntılarıyla ilgili olarak " Bu sözleşme bu yılın mayıs ayı başında özel helikopter üreten firmanın yetkilileriyle imzalandı." dedi.

Babek Mahmudi, İRNA'ya verdiği röportajda Rusya'dan özel helikopter alımı konusunda "Cumhurbaşkanı, gece görüşlü helikopterlerinin satın alınması konusuna çok vurgu yapıyordu." dedi.

Şu ana kadar hiçbir cumhurbaşkanının bu tür bir helikopter satın almak konusunda bu kadar istekli olmadığına dikkat çeken Mahmudi, bu sözleşmenin, bu yıl Mayıs başında uzman helikopterler üreten şirket yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde imzaladığını ve İran Kızılayı'nın, bu Rus şirketinden 12 gece görüşlü helikopter ile 3 yangın söndürme helikopteri istediğini belirtti.

Rusya'nın dört helikopteri bu yıl içinde teslim edebileceğini ifade eden Kızılay Arama Kurtarma Teşkilatı Başkanı "Büyük ve özel olan bu helikopterlerin ayrıca 6 adet küçük destek helikopteri bulunuyor ve bu helikopterlerin toplam fiyatı yaklaşık 500 milyon dolar. Bu anlaşma, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı tarafından kesinleştirilmesi gereken bir anlaşma yapılmasını gerektiriyor. Ayrıca yapılan anlaşmalara göre bu anlaşmanın tutarı taksitlerle ödenecek." dedi.

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