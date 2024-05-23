23 May 2024 14:01
Journalist ID: 5556
News ID: 85487083
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ABD: Husilerin füzeleri Akdeniz'deki hedefleri vurabilir

23 May 2024 14:01
News ID: 85487083
ABD: Husilerin füzeleri Akdeniz'deki hedefleri vurabilir

Tahran, İRNA - Bloomberg üst düzey bir Amerikalı askeri yetkiliden aktardığı haberde, Husilerin Akdeniz'deki hedefleri vurabilecek silahlara sahip olduğunu bildirdi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla Bloomberg’e konuşan ABD’li yetkili, “ABD, Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nden Akdeniz'e kadar gemilere yönelik saldırılarını genişletme kabiliyetine sahip olmasından endişe ediyor” dedi.

Husilerin gelişmiş silahlara eriştiğini belirten ABD’li yetkili, onların gemisavar balistik füzeleri konuşlandırmalarının eşi benzeri görülmediğini belirtti.

Rapora göre, Husiler geçtiğimiz günlerde Siyonist rejimle işbirliği yapan gemilere yönelik saldırılarının kapsamını Doğu Akdeniz'e kadar genişleteceklerini açıklamıştı.

Bloomberg'e konuşan üst düzey ABD'li yetkili şu ana kadar Akdeniz'de herhangi bir saldırı tespit edilmediğini duyurdu.

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