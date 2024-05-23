ABD: Husilerin füzeleri Akdeniz'deki hedefleri vurabilir

İsminin açıklanmaması kaydıyla Bloomberg’e konuşan ABD’li yetkili, “ABD, Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nden Akdeniz'e kadar gemilere yönelik saldırılarını genişletme kabiliyetine sahip olmasından endişe ediyor” dedi.

Husilerin gelişmiş silahlara eriştiğini belirten ABD’li yetkili, onların gemisavar balistik füzeleri konuşlandırmalarının eşi benzeri görülmediğini belirtti.

Rapora göre, Husiler geçtiğimiz günlerde Siyonist rejimle işbirliği yapan gemilere yönelik saldırılarının kapsamını Doğu Akdeniz'e kadar genişleteceklerini açıklamıştı.

Bloomberg'e konuşan üst düzey ABD'li yetkili şu ana kadar Akdeniz'de herhangi bir saldırı tespit edilmediğini duyurdu.