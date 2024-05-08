Hollandalı avukatlardan Netanyahu için tutuklama emri  talebi

El Cezire'de yer alan habere göre, Hollandalı avukatlardan oluşan bu grup, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarmasını ve bu emrin bir an önce uygulanmasını talep etti.

Daha önce İbranice yayınlanan Yediot Aharnot gazetesi Siyonist bir yetkiliyi kaynak göstererek, bu rejimin yetkililerine yönelik tutuklama emrinin Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından gizlice çıkarılmasının muhtemel olduğunu ve bunun ancak, rejim yetkililerinin işgal altındaki toprakların dışına çıktıktan sonra öğrenebileceklerini ifade etmişti.

Siyonist basında çıkan haberlere göre ABD hükümeti, Lahey Mahkemesi'nin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmasını engellemeye çalışıyor.

Öte yandan Siyonist haber sitesi Walla, Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden'a, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını engellemek için aralıksız çağrılarda bulunduğu haberine yer verdi.

Siyonist rejim medyası geçtiğimiz günlerde, Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılmasından endişe duyduğunu ve bu nedenle Amerika'ya yöneldiğini aktarmıştı.