8 May 2024 11:01
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News ID: 85469921
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Hollandalı avukatlardan Netanyahu için tutuklama emri  talebi

8 May 2024 11:01
News ID: 85469921
Hollandalı avukatlardan Netanyahu için tutuklama emri  talebi

Tahran, İRNA - Hollandalı bir grup avukat, Siyonist rejimin başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında Gazze'de işlediği suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

El Cezire'de yer alan habere göre, Hollandalı avukatlardan oluşan bu grup, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarmasını ve bu emrin bir an önce uygulanmasını  talep etti.

Daha önce İbranice yayınlanan Yediot Aharnot gazetesi Siyonist bir yetkiliyi kaynak göstererek, bu rejimin yetkililerine yönelik tutuklama emrinin Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından gizlice çıkarılmasının muhtemel olduğunu ve bunun  ancak, rejim yetkililerinin işgal altındaki toprakların dışına çıktıktan sonra öğrenebileceklerini ifade etmişti.

Siyonist basında çıkan haberlere göre ABD hükümeti, Lahey Mahkemesi'nin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmasını engellemeye çalışıyor.

Öte yandan Siyonist haber sitesi Walla, Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden'a, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını engellemek için aralıksız çağrılarda bulunduğu haberine yer verdi.

Siyonist rejim medyası geçtiğimiz günlerde, Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılmasından endişe duyduğunu ve bu nedenle Amerika'ya yöneldiğini aktarmıştı.

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