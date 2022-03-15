Nizami Gencevi Günü Türkmenistan'da kutlandı

İran'ın Aşkabat Kültür Ataşesi Nevid Resuli, Fars dili ve edebiyatı profesörü Behzad Razazan, İran'ın Aşkabat Büyükelçiliği çalışanları ile çok sayıda Fars dili öğrencisi ve aileleri, 12 Mart Nizami'yi Anma Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Kültür Ataşesi Resuli, Nizami'yi Fars edebiyatında hikaye anlatımının öncüsü olarak nitelendirdi.

Nizami, felsefe, edebiyat, astronomi, tıp, geometri gibi alanlarda çalışmalar yapmış bir 12. yüzyıl filozofu ve şairidir. Eserlerinin çoğunu Farsça yazan şair, Fars edebiyatında hamse türünün kurucusu sayılır. O destansı şiir türünü zirveye taşımış, manzum aşk hikâyelerinin en büyük üstadı unvanını kazanmıştır.

Eserleri kendinden sonraki şair ve düşünürleri etkileyerek Sadi-yi Şirazi'nin Bostan'ında, Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi'sinde, Emir Hüsrev Dehlevi'nin Hamse'sinde, Arif Erdebili'nin Ferhadnamesinde, Ali Şir Nevai ve Abdurrahman Cami’nin “Hamsal”larında, Füzuli’nin Leyla ve Mecnun’unda yeniden işlenmiştir.

İran'ın Merkazi İlindeki Tefreş'te doğan Hakim Nezami, dünya edebiyatında büyük bir yeri olan Penc Genc'in (veya Beş Mücevher ) yaratıcısıydı.

Tanınmış Alman filozof Georg Hegel, Nezami'yi büyük eserleri için takdir etti.