Kemalvendi: UAEK’nın İran ile olan uygunsuz davranışı konusunda defalarca ikazda bulunduk

İran Televizyonu Haber Kanalına açıklamada bulunan Kemalvendi, ‘’ Dünya güçleri İran barışçıl nükleer sanayini siyasileştirdiler fakat İran barışçıl nükleer sanayi peşindedir ve tüm faaliyetlerini taahhütleri çerçevesinde yapmaktadır.’’ dedi.

İran’ın tüm nükleer ürünlerinin yasalar çerçevesinde olduğunu ifade eden Kemalvendi bazılarının İran’ı itham etmek istediklerini fakat İran’ın haklarının elde edilmesi yönünde ve haklarının çiğnenmesini önlemek için çalışılması gerektiğini söyledi.

Kemalvendi, UAEK Başkanı’nın bu haftaki Tahran ziyaretinde bu konulara vurgu yapıldığını söyledi.

Kemalvendi, ‘’ İran’ın bazı istekleri vardı ve bunlar UAEK başkanı ile yapılan müzakerelerde ortaya atıldı, görüşmelerde iyi ilerlemeler sağlandı fakat vakit az olduğunu tüm konuları bitiremedik.’’ ifadesini kullandı.

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