Bet Keliya: Hz. Ali as. Hristiyanların kalplerinde taht kurmuştur

Tahran’da açıklamada bulunan Bet Keliya, İmam Ali’nin Hristiyanlarla imzaladığı anlaşmaya değinerek, anlaşmanın tüm dünyaya tanıtılması gerektiğini söyledi.

Bet Keliya, anlaşmanın çeşitli dillere çevirilerek, elçiliklere ve kültür evlerine gönderilmesini isteyerek, söylenmesi gereken her şeyin anlaşmada olduğunu söyledi.

İmam Humeni’nin ‘’ Tek Millet, Tek Vücut’’ cümlesini hatırlatan Bet Keliya, bu cümlenin İmam Humeyni’nin ilahi dinlerin mensuplarını gösterdiğini belirtti.

Bet Keliya, azınlık kelimesinin silinmesi gerektiğini belirterek, kanunlarda yapılan değişikliklerle İran’da herkesin eşit haklara sahip olduğunu söyledi.

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2012