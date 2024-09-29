Erakçi: Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehadeti, Hizbullah'ın gücünü ve büyümesini sağlayacak

Erakçi, New York'tan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce, büyük direniş komutanının şehadetini başsağlığı ile karşılıyorum. Bu şehadet elbette büyük bir kayıp, ancak direnişte hiçbir boşluk yaratmayacaktır. Daha önce Hizbullah Genel Sekreteri Şehit Seyyid Abbas Musevi'nin şehadeti nasıl Hizbullah'ın daha da büyümesine ve güçlenmesine yol açtıysa, bugün de aynı şey Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehadetiyle olacaktır." dedi.

Erakçi, Hizbullah'ın bugünkü gücünün geçmişle kıyaslanamayacak kadar arttığını vurgulayarak, "Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehadeti ve bu şehidin kanı, Hizbullah'ın gücünü ve motivasyonunu daha da artıracak ve yeni güçlerin Hizbullah'a katılmasına yol açacaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı, Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırılar sonucu bölgedeki geleceği için hiçbir umut taşımadığını belirterek, "Bu yaptıkları, Siyonist rejimin çöküşünü hızlandıracaktır ve asla huzur bulamayacaklardır" ifadelerini kullandı.

Bakan Erakçi, İran'ın resmi duruşunun ve açıklamalarının bu konuyla ilgili net olduğunu belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri bu cinayetlerin ortak suçlusudur ve bu gerçeği hiçbir şekilde inkâr edemez. Şehitlerin kanı asla karşılıksız kalmayacaktır ve biz kesinlikle Lübnan'ın yanında duracağız." diye ekledi.